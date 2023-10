Eerste lokale vrouw als 1e teamleider Grenspolitietaken bij de Kmar Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Op 25 oktober is Suelaica (Suzy) Guy bevorderd tot 1e teamleider Grenspolitietaken bij de Koninklijke Marechaussee. In deze nieuwe functie zal zij nog meer een aanspreekpunt voor de KMar worden en meer betrokken zijn bij de tactische en operationele aansturing van de KMar. Ook zal ze actief bezig zijn met coaching en begeleiding van jongere collega’s.

Guy is al langere tijd bij de Koninklijke Marechaussee in dienst en heeft veel ervaring opgedaan in de verschillende taakvelden van deze organisatie. Ze heeft door haar inzet en netwerk veel belangrijk werk kunnen verrichten en is mede daarom aangenomen voor deze functie. Een mooie stap in haar veelbelovende loopbaan.

Historisch

Volgens Kmar gaat het om een historisch moment aangezien Suzy Guy de eerste vrouwelijke Coördinator Grenspolitietaken van de KMar op Bonaire was en aansluitend de eerste vrouwelijke 1e Teamleider Grenspolitietaken bij de KMar Caribisch Nederland is.