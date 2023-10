Davidlee Winklaar als local ambassador naar het Pan American Kickboxing kampioenschap

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire heeft aangekondigd dat Davidlee Winklaar is toegetreden tot haar Local Ambassadors programma in voorbereiding op zijn deelname aan het WAKO Pan American International Kickboxing Championship 2023 in december.

Deze samenwerking, gemarkeerd door de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU), benoemt Davidlee Winklaar tot officiële ‘Professional Local’ en vooraanstaande ‘Local Ambassador’ voor Bonaire.

Met deze overeenkomst wordt een duurzame samenwerking gestart om de prachtige natuur van Bonaire te promoten, met behulp van diverse initiatieven, wedstrijden, evenementen en projecten. Davidlee Winklaar, een gepassioneerde atleet met indrukwekkende prestaties in de vechtsporten, zal een sleutelrol spelen in deze inspanningen.

Davidlee Winklaar heeft al eerder zijn toewijding en talent bewezen door het winnen van het WAKO Pan-Amerikaanse kampioenschap in Mexico in 2018. Zijn recente aankondiging van een comeback, getiteld “The last dance,” heeft tot doel deel te nemen aan het Pan American Championship Kickboksen in Brazilië.

Op dit moment bereidt Davidlee zich voor om Bonaire te vertegenwoordigen op het Pan American Championship, dat gepland staat voor 10 december 2023 in Sao Paulo, Brazilië.

De samenwerking tussen TCB en Davidlee Winklaar illustreert de gezamenlijke inzet om de unieke cultuur, sport en uitzonderlijke talenten van Bonaire op het wereldtoneel te presenteren. Samen streven zij naar een waardevolle bijdrage aan de groei en reputatie van het eiland in de internationale arena.