Wanted: Vrijwilligers gezocht voor Nationale Voorleesdag 2023 op Bonaire

KRALENDIJK – Stichting Lezen en Schrijven Bonaire is op zoek naar meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers voor de Nationale Voorleesdag, die dit jaar plaatsvindt tijdens de Kinderboekenweek op donderdag 16 november van 9.00 uur tot 9.30 uur. Het evenement zal gelijktijdig plaatsvinden op alle basisscholen van Rincon tot Nikiboko.

Vrijwilligers hebben de kans om een half uur voor te lezen in de klas, en ze mogen zelf kiezen welk boek ze willen voorlezen, zolang het geschikt is voor het niveau van de leerlingen. In groep 1 t/m 4 zal er worden voorgelezen in het Papiaments, terwijl in groep 5 t/m 8 het Nederlands wordt gehanteerd.

Voor diegenen die nog geen ervaring hebben met voorlezen, biedt Stichting Lezen en Schrijven Bonaire op vrijdag 10 november een gratis workshop “Voorlezen” aan. Schrijfster en docent Monica Clarinda zal tijdens deze workshop tips geven over hoe leerlingen het beste geboeid kunnen worden.

Wil jij een bijdrage leveren aan de Nationale Voorleesdag op Bonaire? Meld je dan aan via lezenenschrijvenbonaire@gmail.com of neem contact op met Darly Janga en Paul Ruijs via tel. 599 782 4569.

Dit jaar wordt de Nationale Voorleesdag wederom georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven Bonaire, een initiatief dat zich inzet voor lees- en schrijfvaardigheden op het eiland. Deelname aan dit evenement is een prachtige gelegenheid om bij te dragen aan de educatie en leesplezier van de jongere generatie op Bonaire.