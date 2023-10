Unkobon schort rechtszaak tegen de Nederlandse staat op

KRALENDIJK – De inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius krijgen eindelijk een sociaal minimum vastgesteld, menswaardig en gelijkwaardig aan Europees Nederland. Met ingang van 1 januari en van 1 juli 2024 worden uitkeringen en minimumloon al fors verhoogd. Zo heeft de regering in Den Haag bekendgemaakt.

Met dit voor de bewoners van de BES-eilanden fantastische resultaat is de inzet en het doel bereikt van de rechtszaak die Unkobon eerder heeft aangespannen. De druk van de publiciteit in Nederland rond de rechtszaak heeft, in combinatie met de val van het kabinet, geleid tot een stroomversnelling in de politieke besluitvorming. In nauw overleg met advocate Channa Samkalden, heeft Unkobon nu besloten om de rechtszaak op te schorten. De mondelinge behandeling op 23 november a.s. bij de rechtbank in Den Haag gaat niet door.

Conform de aanbevelingen in het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (commissie Thodé), wordt per 1 juli 2024 het minimumloon vastgesteld op $1.750 per maand en het sociaal minimum op 85% daarvan. Er moet daarnaast nog wel een aantal in het rapport genoemde maatregelen tijdig worden ingevoerd. Zo is het essentieel dat werkgevers voldoende gericht gecompenseerd worden voor de toenemende loonkosten, zodat zij die kunnen dragen en er niet de dupe van worden. En flankerende maatregelen die de commissie Thodé adviseert, zoals betaalbaar openbaar vervoer, invoering verhuurderssubsidie en gratis kindopvang, moeten ook snel worden ontwikkeld.

Dat zorgt nog wel voor onzekerheid of al de nodige maatregelen tijdig worden ingevoerd. Zeker nu een nieuw kabinet het stokje overneemt in 2024. Daarom houdt Unkobon met uitstel druk op de politieke ketel en trekt de bond de rechtszaak nog niet in.

Unkobon is heel erg blij met de vaststelling van een sociaal minimum en de afgekondigde maatregelen, waarmee het welvaartspeil na 13 jaar voor iedereen op de BES-eilanden eindelijk toe kan gaan nemen en de armoede effectief wordt bestreden. Velen hebben de afgelopen jaren (mee)gewerkt aan dit resultaat. Unkobon bedankt hen van harte hiervoor.