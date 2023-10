Ergernis over voortdurende vuilstort in natuur

KRALENDIJK- Op zondag is opnieuw alarm geslagen door verontwaardigde burgers over de afstort van zowel vuilnis als bouwmateriaal en tuinafval in de natuur.

Het is niet het eerste incident in de afgelopen weken, op een plek waar kortgeleden alle illegaal gestorte afval is verwijderd. In dit geval gaat het om het gebied achter de wijk Amboina, bij de Kaya Sonmontuno.

Zoals wel vaker het geval is, is in dit geval ook bij het afval duidelijk de naam te lezen op een doos die tussen het afval ligt. Hierbij is het overigens niet gezegd dat de betrokken persoon ook zelf verantwoordelijk is voor de illegale stort. Het gebeurt ook dat wordt betaald voor het wegbrengen van vuilnis naar de Landfill, waarbij degenen die de klus aanneemt, het afval alsnog in de natuur dumpt. 

Opsporing

Via de naam van betrokken kan vaak wel getraceerd worden wie verantwoordelijk is voor het storten van het puin en het afval. Er gaan steeds meer stemmen op voor het treffen van strengere maatregelen en de herintroductie van milieu agenten die gericht onderzoek kunnen doen naar de veroorzakers van de ellende.