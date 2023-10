Vacature Projectadministrateur Bouw

Bij Roosdom Tijhuis Bonaire zijn we enthousiast op zoek naar een nieuwe collega om onze groeiende organisatie te versterken. Ben jij een ervaren Projectadministrateur? Kom ons team versterken en lees snel verder! Onze projecten bloeien op, en we gaan binnenkort zelfs van start met spannende nieuwe projecten, waaronder de ontwikkeling van een woonwijk met 120 woningen en zullen eind van het jaar ons nieuwe, ruimere bedrijfspand in het centrum van Kralendijk betrekken.

Over ons:

Roosdom Tijhuis Bonaire is een bouwonderneming met tientallen jaren ervaring in de bouwsector op Bonaire. Hoewel ons moederbedrijf en onze materieeldienst in Rijssen, Nederland, zijn gevestigd, dragen we nog steeds de nuchtere Twentse aanpak met ons mee. We nemen vrijwel alle aspecten van onze projecten voor eigen rekening: van planontwikkeling en architectuur tot kopersbegeleiding, productie en realisatie op locatie. Onze betrokkenheid strekt zich uit tot projecten als Delfins Beach Resort en Watervillas Bonaire.

Jouw rol:

Als projectadministrateur ben je een sleutelspeler in de financiële projectadministratie, van begin tot eind. Je stelt gedetailleerde projectrapporten op en houdt deze nauwlettend in de gaten. Je zorgt ervoor dat alle belangrijke informatie met betrekking tot het budget en de projectresultaten tijdig, correct en volledig beschikbaar is. Je geniet van de uitdaging om het beste uit jouw projecten te halen en aarzelt niet om teamleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Zowel samenwerken als zelfstandig werken zitten in jouw DNA.

Daarnaast zul je ook:

Werkbegrotingen verwerken, nadat deze zijn goedgekeurd.

Banktransacties, inkomende en uitgaande facturen, belastingaangiftes en urenstaten controleren en verwerken.

Afwijkingen ten opzichte van de werkbegroting opsporen, door standopnames te maken.

Samen met de uitvoerder en de projectleider prognoses maken voor het einde van het project.

Periodieke projectrapportages opstellen.

Actief bijdragen aan de optimalisatie van de projectadministratie.

De kwaliteit van de projectadministratie bewaken.

Naast je rol als projectadministrateur zul je ook betrokken zijn bij personeelsadministratie, waarbij je:

De personeelsadministratie bijhoudt.

Medewerkers- en contractgegevens registreert en up-to-date houdt.

Vragen van collega’s beantwoordt.

De werving en selectie van nieuwe collega’s ondersteunt.

Jouw Team

Je maakt deel uit van een team van 35 medewerkers, waarvan 25 op de bouwlocaties en 10 op kantoor. Binnen dit team krijg je de vrijheid om jouw werk op een professionele manier uit te voeren, iets wat bij jou als doener zeker in de smaak zal vallen. Natuurlijk kun je altijd rekenen op de steun van je collega’s. De lijnen zijn kort, zowel voor werkgerelateerde zaken als voor wat zich buiten werktijd afspeelt.

Jouw Profiel

We zoeken iemand met:

Ervaring in financiële (project)administratie of een vergelijkbare financiële rol binnen een projectgerichte organisatie.

Minimaal een afgeronde HEAO-opleiding (BA/BE).

Kennis van ‘Quickbooks’ en ‘Payroll’ is een pluspunt.

Belangrijker nog is wie je bent en wat je ambities zijn, evenals of je goed past bij onze collega’s en onze organisatie.

We waarderen competenties zoals:

Sterke communicatieve vaardigheden voor nauwe samenwerking met verschillende afdelingen.

Een gestructureerde en overzichtelijke manier van werken.

Analytisch denkvermogen.

Een hands-on mentaliteit.

Flexibiliteit, zelfsturing en eigen initiatief.

Probleemoplossend vermogen.

Wat Bieden Wij?

Een competitief salaris dat overeenkomt met jouw ervaring en opleiding.

De kans om deel uit te maken van toonaangevende projecten.

Een bedrijfstelefoon.

Een bedrijslaptop.

Ruime mogelijkheden voor vakinhoudelijke opleidingen.

Korting op een abonnement bij één van de mooiste sportscholen van Bonaire, namelijk Dreamz Fitness.

Een aangename werkomgeving en natuurlijk fijne collega’s.

Solliciteren:

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar werkenbij@roosdomtijhuisbonaire.com.

Na het sluiten van de vacature hoor je zo snel mogelijk of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Kom bij ons team en draag bij aan onze succesvolle projecten op het prachtige Bonaire!