Filmavond van Fundashon Alzheimer Bonaire met Indrukwekkende vertoning van ‘The Father’

KRALENDIJK – Fundashon Alzheimer Bonaire toonde vrijdag 20 oktober de film ‘The Father,’ een aangrijpend portret van een man die zijn grip op de realiteit verliest, met in de hoofdrol de briljante Anthony Hopkins.

Het publiek was getuige van Hopkins’ indrukwekkende acteerprestatie, die hem zijn tweede Oscar voor Beste Acteur opleverde. Olivia Colman schitterde eveneens in haar rol als zijn dochter Anne, die de uitdagingen van de zorg voor haar dementerende vader laat zien. Na de vertoning gaf dr. Tessa Nooij, specialist ouderengeneeskunde, verdere uitleg over het onderwerp.

De filmavond was gratis toegankelijk en werd bijgewoond door een enthousiast publiek, wat het bestuur als een groot succes beschouwt.