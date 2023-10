Verkeerscontroles door KPCN leiden tot boetes en ontdekking van illegaal verblijf

KRALENDIJK – De politie van Bonaire (KPCN) voerde op maandag 23 en dinsdag 24 oktober geplande verkeerscontroles uit aan de Kaya J.N.E. Craane en bij Kaya Barakuda. Tijdens deze controles werd gecheckt of bestuurders in het bezit waren van geldige rijbewijzen en verzekeringsdocumenten.

Bij de controle op de Kaya J.N.E. Craane werden 15 bestuurders gecontroleerd en waar 3 bekeuringen werden uitgedeeld. De overtredingen waren twee boetes voor rijden zonder geldig rijbewijs en Ă©Ă©n boete voor het niet dragen van een veiligheidsgordel.

Bij de controle bij Kaya Barakuda werden 12 bestuurders gecontroleerd en waar 6 bekeuringen werden uitgeschreven. Sommige bestuurders begingen meerdere overtredingen, twee keer rijden zonder geldige verzekering, twee keer rijden zonder geldig rijbewijs en drie keer rijden zonder veiligheidsgordel.

Tijdens een van deze controles kon een bestuurder geen geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten tonen, en had hij een verlopen identiteitsbewijs bij zich. De bijrijder had helemaal geen documenten bij zich. Beide personen werden overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de bijrijder zich illegaal op het eiland bevond, wat resulteerde in de verplichting voor haar om het eiland op eigen kosten de volgende dag te verlaten. De auto werd in beslag genomen totdat de eigenaar geldige rijbewijzen en verzekeringsdocumenten kan overleggen.