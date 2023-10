KRALENDIJK – Op donderdag 26 oktober heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering, BZK) Jan Helmond op Bonaire beëdigd als waarnemend Rijksvertegenwoordiger Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Hij bekleedde deze functie al sinds november 2017. De verlenging van zijn benoeming is per 8 november 2023 en is voor de periode van 6 jaar.