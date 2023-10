Bonaire bereidt zich voor op het cruiseseizoen 2023-2024 met Cruise Town Hall Meeting

KRALENDIJK – Op 25 oktober heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) haar jaarlijkse Cruise Town Hall Meeting georganiseerd in samenwerking met het eilandbestuur en het havenkantoor van Bonaire. Deze samenkomst bracht de belangrijkste stakeholders uit de cruisesector samen, waaronder taxichauffeurs, verkopers, reisbureaus, touroperators, boekingsagenten en vertegenwoordigers van de lokale toeristenindustrie. De samenkomst markeerde tevens het begin van het cruiseseizoen 2023 – 2024 op Bonaire.

Tijdens de samenkomst hebben de deelnemers diepgaande discussies gevoerd over verschillende onderwerpen, waaronder de prestaties van het vorige cruiseseizoen (2022-2023), het Ă©Ă©n schip per dag beleid, het eerste bezoek van een cruiseschip aan ons eiland, trainingsmogelijkheden, deelname aan cruisebeurzen, overeenkomsten met cruisepartners en nog veel meer.

De stakeholders werden ook geĂŻnformeerd over de implementatie van het Ă©Ă©n schip per dag beleid, dat in 2021 door het eilandbestuur van Bonaire werd geĂŻntroduceerd. Er werd een update gegeven van de datums waarop er twee cruiseschepen in de haven zullen liggen vanwege eerdere reeds bevestigde boekingen. Let wel: cruisemaatschappijen bevestigen hun cruiseschema’s tot 3 jaar van tevoren. Bovendien werd vanaf januari 2023 de nieuwe belasting per bezoeker geĂŻntroduceerd, de zgn. ‘head tax’ met een wijziging in het tarief van $ 3,50 naar $ 10 per cruisebezoeker.

In 2022 heeft Bonaire 304.563 bezoekers verwelkomd van 165 schepen, en eind september 2023 had het eiland 341.070 bezoekers ontvangen van 123 schepen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan initiatieven die voor de lokale bevolking werden geïntroduceerd, zoals de ‘behind the scenes tours – achter de schermen tours’ voor ruim 100 mbo-studenten en vmbo-leerlingen op schepen van Royal Caribbean Cruise Line als onderdeel van de in 2022 ondertekende MOU. Bovendien kregen ruim 100 lokale kinderen de kans om het schip Carnival Celebration te ontdekken en een dag aan boord te beleven.

Voor het seizoen 2023 – 2024 staan er in totaal +/-186 cruiseschepen voor Bonaire gepland. De cruiseschepen die in het nieuwe seizoen voor de eerste keer Bonaire bezoeken, zijn onder meer Celebrity Beyond op 19 november 2023, Explora I op 30 november 2023, Norwegian Viva op 9 januari 2024 en Emerald Azzurra op 21 februari 2024. Een nieuw project, ‘Arts and Crafts Pop Up’, zal de lokale bevolking in staat stellen handgemaakte producten te verkopen op een ‘pop – up’ (tijdelijke) locatie in het Wilhelminapark, waardoor participatie van de samenleving en groei van de markt wordt bevorderd.

TCB gaf een update over de rol van de taskforce, waaronder de ondersteuning van de KPCN, de Havenmeester, Dispatcher, Toezicht & Handhaving, Ruimte en Ontwikkeling en Stinapa. Verder werd de gentleman’s agreement besproken en is de inschrijving om in het cruisegebied te werken inmiddels officieel geopend en kunnen deelnemers zich vanaf nu inschrijven voor hun cruisebadge via deze link.

TCB wil graag iedereen bedanken die in de sector werkt. Bezoek www.bonaire.portcall.com voor het meest recente cruiseschema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tourism Corporation Bonaire via marketing@bonaireisland.com.