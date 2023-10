Animal Shelter Bonaire organiseert jaarlijkse boekenmarkt

KRALENDIJK – Op zondag 5 november organiseert Animal Shelter Bonaire haar jaarlijkse boekenmarkt bij het Dierenasiel.

Met uw aankopen tijdens de markt steunt u het asiel en haar plannen voor de heropening van het Pakus di Pruga dat bij gebrek aan locatie tijdelijk gesloten is. Hoe meer er wordt gekocht, hoe meer steun wordt geboden om Pakus di Pruga volledig operationeel te maken op een nieuwe locatie, waarvan binnenkort de details bekend zullen worden gemaakt.

Pakus di Pruga

De inkomsten van de wekelijkse markt bij Pakus waren van essentieel belang voor de zorg en opvang van asieldieren. De opbrengsten uit de verkoop van gedoneerde spullen hielden de shelter draaiende en droegen bij aan het verminderen van afval op de vuilnisbelt.

Pakus di Pruga, heropent binnenkort op een nieuwe locatie. Op een centraal gelegen stuk grond wordt momenteel intensief gewerkt aan de planning en bouw van een nieuw onderkomen.

Dit project is geen kleinigheid, en daarom doet de stichting een beroep op de gemeenschap. Of je nu in staat bent om bij te dragen door werkzaamheden uit te voeren, materialen aan te bieden of te doneren, de stichting hoort graag van enthousiaste vrijwilligers en gulle donoren.

Op zondag 5 november bent u vanaf 9 uur van harte welkom bij het Dierenasiel Bonaire, gelegen aan Kaminda Lagun 26.