Weer nieuw boek van auteur Denise de Jongh: ‘Laura i Bok’i Sunchi’

KRALENDIJK – Dinsdagmiddag heeft kinderboekenschrijfster Denise de Jongh-Rekwest bij de Kan’it Awa Snack aan de baai van Kralendijk haar nieuwste boek gepresenteerd. Het gaat om ‘Laura en Bok’i Sunchi’, in het bijzijn van een aantal scholieren en leerkrachten van verschillende scholen op het eiland.

Bonaire Employment Cleaning Services (BECS) heeft bijgedragen aan realiseren van het boek, door een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Bijzonder is dat er ook een Nederlandse versie van het boek verkrijgbaar zal zijn.

“Wij hebben graag bijgedragen aan dit project, om onze kinderen bewust te maken van wat ze allemaal kunnen zien als ze gaan zwemmen en snorkelen”, zegt Greysi Muñoz Moreno van het bedrijf.

Mooie vissen

Denise zei dat het boek zal helpen om de prachtige vissen te beschrijven die rondzwemmen in de wateren die het eiland omringen. Het boek is ook te lezen in het Nederlands en heet dan ‘Laura en de Kusjesvis’.