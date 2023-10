EZ Air verandert merknaam naar Z Air

KRALENDIJK/WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij EZ Air, met operationele bases op Curaçao en Bonaire, heeft de strategische beslissing genomen om zichzelf te rebranden als Z Air, waarbij de Z wordt uitgesproken in het Engels. Deze beslissing volgt op een claim van Easy Group over het gebruik van de naam EZ Air.

Na zorgvuldige besprekingen met interne en externe partners, heeft het bedrijf gekozen voor de rebranding naar Z Air. “Deze verandering brengt een minimale verandering met zich mee, met slechts een relatief kleine aanpassing aan ons logo, de vliegtuigen en ons beeldmerk. Bovendien maakt onze bestaande IATA-code, 7Z, dit de easiest fix!”, zegt EZ Air-directeur René Winkel.

Winkel benadrukt dat, hoewel het bedrijf het niet eens is met de claim van merkeninbreuk door Easy Group, toch is gekozen voor een zogenaamde rebranding boven langdurige juridische procedures. “Zoals eerder vermeld, geven we er de voorkeur aan onze inspanningen te richten op de verdere groei van onze luchtvaartmaatschappij, in plaats van aanzienlijke kosten te maken voor juridische procedures en daarbij ook nog de nodige tijd en energie te verspillen”.

Winkel benadrukt tegelijkertijd dat het geschil met Easy Group geen juridische stappen of gerechtelijke procedures met zich mee heeft gebracht. “In tegenstelling tot wat ik in sommige media heb gelezen, zijn we op geen enkel moment in een juridisch gevecht beland, of is deze zaak aan enige rechtbank voorgelegd, laat staan dat we tot deze actie zijn gedwongen door enig vonnis. Hoewel we van mening verschillen met Easy Group, is de interactie met hen steeds op respectvolle en professionele wijze verlopen ,” aldus Winkel.

Geleidelijke implementatie

De implementatie van het nieuwe merk zal in de komende weken geleidelijk plaatsvinden. Volgens Commercieel Directeur Sueyenne Dammerman zal de rebranding geen invloed hebben op de operatie, passagiers of medewerkers.

“We zijn dankbaar voor de steun die we gedurende dit hele proces hebben ontvangen, niet alleen van onze medewerkers, maar ook van talloze loyale passagiers. Deze steunbetuigingen motiveren ons allen maar meer om te blijven werken aan een goed, solide en betrouwbaar product voor onze klanten.