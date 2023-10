Sterk Techniekonderwijs blijkt succesvol in Caribisch Nederland

KRALENDIJK – In de derde week van september bracht een delegatie van de landelijke ondersteuning Sterk Techniekonderwijs (STO) een bezoek aan de STO-regio Caribisch Nederland. Het doel was om de ontwikkelingen van STO te bekijken, te reflecteren op de afgelopen drie succesvolle jaren en vooruit te kijken naar 2024 en de volgende periode van 2025 tot 2029.

Volgens de organisatie kan niet anders worden geconcludeerd dat STO een succes is in Caribisch Nederland is een groot succes. “Op Bonaire is STO alomtegenwoordig, met investeringen in moderne faciliteiten en inventaris. Op Saba heeft STO geleid tot de ontwikkeling van het Godfred-Bontenbal Technical Center”.

Groei

STO merkt op dat ondanks uitdagingen, zoals verschillen in het onderwijssysteem en geografische afstand, het aanbod blijft groeien en innoveren. Het huidige programma wordt daarom voortgezet en uitgebreid. Ook wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de verdere professionalisering van docenten en technische evenementen.