Raadslid Benito Dirks (UPB) geschokt over politieke afslachting van gedeputeerde Jolinda Craane

KRALENDIJK- Raadslide Benito Dirks van de Union Patriotiko Boneriano (UPB) uit in een op vrijdag uitgegeven verklaring diepe teleurstelling over de behandeling van Jolinda Craane, de enige vakgedeputeerde in het door UPB en MPB gevormde bestuurscollege.

“Na een periode van amper vijf maanden is Craane door vijf van de negen Eilandsraadsleden op een barbaarse en wrede manier afgezet”. Volgens Dirks hebben de betreffende raadsleden, door haar mee te nemen in hun motie van wantrouwen tegen het BC, Craane ten onrechte als onbetrouwbaar en incompetent weggezet. “Het was vele malen eleganter geweest als aan Craane was gevraagd om uit eigen beweging op te stappen”, zegt Dirks.

Dank

Dirks heeft niks anders dan waardering voor het werk dat Craane heeft verricht. “Ik dank Jolinda Craane en haar familie van harte voor haar werk als gedeputeerde voor deze gemeenschap”, aldus de UPB politicus.

Dirks zegt ook te vrezen dat het met de behandeling die Craane ten deel is gevallen, moeilijk zal worden anderen te overtuigen een dergelijke uitdaging aan te gaan in het openbaar bestuur.