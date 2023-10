Giovanni Gijsbertha debuteert als schrijver met geschenkboek voor kinderen

KRALENDIJK- In het kader van de Boekenweek 2023 op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao heeft Bonaire voor de eerste keer een ‘geschenkboek’ geïntroduceerd voor kinderen.

Bijzonder is dat het boek ‘Vakantie in het verleden’ geschreven werd door verslaggever Giovanni Gijsbertha van NOS-TV na het volgen van een korte cursus over het schrijven van korte verhalen. Het boek is speciaal geschreven voor kinderen van 9 tot 12 jaar en behandelt het thema ‘Bij mij thuis’.

Deze week wewrd het eerste exemplaar overhandigd aan Gedeputeerde James Kroon. Het boek wordt uitgegeven door Rekwest Publishing van kinderboekenschrijfster Denise de Jong-Rekwest.

Stimuleren

Het boek biedt interessante verhalen en inzichten in oude gewoonten en de cultuur van Bonaire en is bedoeld om kinderen te stimuleren, te lezen en te leren over hun eigen geschiedenis.