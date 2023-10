Ferry Bakx wordt alsnog geëerd in de Tuin van Bezinning

Tijdens de eerstvolgende ceremonie in de Tuin van Bezinning die in juni plaatsvindt, wordt de naam van Ferry Bakx bijgeschreven. Oud-politieagent Ferry Bakx overleed in 2016 tijdens zijn werk voor het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire. Hij werd doodgeschoten toen hij ter plaatse kwam bij een overval op een woning.

Voor het politiebureau op Bonaire staat een gedenkteken voor Ferry. Toch was het een langgekoesterde wens van nabestaanden en collega’s om zijn naam óók bij te schrijven in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Dit officiële monument is in 2006 opgericht als herdenking en eerbetoon aan politiemensen van de Nationale Politie die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun functie. Ofwel: In the line of duty.

De afgelopen tijd boog de korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen, zich over deze zaak. Hij is van mening dat er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ en deed daarom een officieel verzoek bij het stichtingsbestuur, om Ferry alsnog in de Tuin van Bezinning bij te laten schrijven. Het bestuur van de stichting – die hierover een beslissing neemt – heeft de aanvraag gehonoreerd. Zij deed dit op basis van de zogenoemde “hardheidsclausule” in de statuten, bedoeld om een uitzondering te maken.

Namens het hele korps spreekt de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, Alwyn Braaf, de tevredenheid hierover uit, ‘sinds de wens van de nabestaanden bij ons bekend werd hebben wij als Korps deze wens volledig gesteund. Ook zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen om onze bijdrage te leveren aan de officiële aanvraag. Wij als leiden van het Korps Politie Caribisch Nederland, zijn heel erg blij met dit resultaat.’