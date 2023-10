Vleugel van Classical Music Board vindt nieuw thuis bij SACA

KRALENDIJK – Een bijzondere verhuizing, de vleugel van Fundashon Piano Grandi een dochterstichting van Classical Music Board, heeft sinds gisteren zijn nieuwe thuis gevonden bij Stichting Art Center Antriol (SACA) op Bonaire. De vleugel heeft een rijke geschiedenis op het eiland en is een waardevolle aanwinst voor de muzikale gemeenschap. Onder toeziend oog van enkele leden van de Classical Music Board vond de verhuizing plaats.

De vleugel van Fundashon Piano Grandi is een geliefd instrument van de Classical Music Board voor concerten. De vleugel is van het Japanse merk Yamaha waar het in 1985 gebouwd is. Het instrument weegt maar liefst 350 kilo en heeft een lengte van 1.97 meter. De verhuizing was mede door de grootte en het gewicht geen alledaagse klus. De vleugel heeft een constante klimaatcontrole nodig om in optimale staat te blijven, aangezien zelfs kleine temperatuurschommelingen kunnen leiden tot onzuivere noten.

Van oudsher bevond de vleugel zich in de grote zaal van Plaza, maar door de grote verbouwing moest hij daar weg. Vanaf dat moment stond de vleugel tijdelijk in opslag bij Trans World Radio, vanwaar hij een aantal keer heen en weer werd gebracht naar verschillende locaties voor concerten van de Classical Music Board.

Nu, met verheuging en grote verwachting, vindt de vleugel eindelijk zijn permanente thuis in het Stichting Art Center Antriol (SACA). De vleugel zal een centrale plaats innemen in de galerieruimte en kan eenvoudig naar buiten worden gerold om openluchtconcerten te verzorgen in de prachtige binnentuin van SACA en Zara’s Restaurant.

Het publiek kan deze prachtige vleugel in actie zien op zondag 29 oktober tijdens een bijzonder concert georganiseerd door de Classical Music Board Bonaire. Dit unieke evenement markeert het allereerste concert in het nieuwe Art Center Antriol (SACA). Pianiste Claudia Cassier zal de eer hebben om de Piano Grandi te bespelen, terwijl saxofonist Alan Bowen en tenorzanger Bradley Howard zich bij haar voegen voor een muzikaal programma geïnspireerd door het eiland Bonaire.

Dit historische moment markeert niet alleen de terugkeer van Piano Grandi naar het publiek, maar ook de start van een nieuw muzikaal hoofdstuk in het Stichting Art Center Antriol, waar kunst, muziek en culinaire ervaringen samenkomen.