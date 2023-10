Orkaan Tammy nadert Kleine Antillen met risico op overstromingen en sterke wind

Tammy is nu geclassificeerd als een categorie één orkaan en beweegt zich traag richting de Kleine Antillen. Met snelheden die zijn afgenomen van 37 km/u naar slechts 11 km/u, zullen de effecten van deze storm het hele weekend merkbaar zijn.

Voornaamste zorg is de verwachte zware regenval die in sommige gebieden kan oplopen tot 30 centimeter, wat overstromingen kan veroorzaken. Daarnaast worden sterke winden, hoge golven en stromingen verwacht door de aanwezigheid van dit systeem.

Er is momenteel een orkaanwaarschuwing van kracht voor Guadeloupe, Antigua en Barbuda, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Anguilla, St. Maarten, St. Martin en St. Barthelemy. Een tropische stormwaarschuwing is afgegeven voor Dominica, Guadeloupe, Antigua en Barbuda, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Anguilla, St. Maarten, St. Martin, St. Barthelemy, Saba en St. Eustatius. Een tropische stormwaakzaamheid is actief voor Barbados en Martinique.