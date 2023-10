Herziening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire gericht op woningbouw, toerisme en economische groei

KRALENDIJK – Op 18 oktober heeft het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire het voorontwerp voor de herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (R.O.B.) goedgekeurd. De focus ligt op gebieden als woningbouw, toerisme en economische groei.

Uit het voorontwerp blijkt een voorkeur voor hoogwaardig toerisme boven massatoerisme en een stimulans voor economische groei in diverse sectoren, zoals landbouw. Ook krijgt de ontwikkeling van een geïntegreerde infrastructuur en het behoud van de Bonairiaanse natuur en cultuur prioriteit. Bewoners zijn welkom om hun input te geven tijdens inloopbijeenkomsten op 24 en 25 oktober bij de directie Ruimte & Ontwikkeling.

Belangrijke veranderingen in het voorontwerp betreffen onder andere de uitbreiding en verbetering van de woningbouw, met hedendaagse voorzieningen in de directe omgeving. Daarnaast wordt het plan afgestemd op de huidige infrastructuur van Bonaire, nieuwe plannen moeten goed passen bij wat er al is, zoals wegen en gebouwen.

Het ontwerp ligt ter inzage voor het publiek vanaf vandaag, 20 oktober, tot en met 3 november bij de balie van Kaya Amsterdam 23. Ook is het online beschikbaar via www.bonaire-ro.nl. Bewoners die de inloopbijeenkomsten willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via [email protected].