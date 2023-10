Op Bonaire: Coalitie van PDB, M21 en fractie Vrolijk in het verschiet

KRALENDIJK – Op Bonaire ligt een coalitie in het verschiet van de Democratische Partij (PDB), M21 en het onafhankelijk raadslid Cyrill Vrolijk.

Dat bleek over woensdag tijdens verschillende verklaringen van de hoofdrolspelers, die gisteren het voltallige bestuurscollege naar huis stuurde middels een motie van wantrouwen.

PDB-leider Clark Abraham wil het aanschuiven van andere partijen in de eilandsraad in de beoogde coalitie nog niet helemaal uitsluiten, maar plausibel vinden doet hij het niet. “Als er partijen zijn die bereid zijn een heel andere koers in te slaan dan zij tot nog toe gedaan hebben om echt mee te werken aan het welzijn van de bevolking, dan zijn wij bereid tot overleg”, zei Abraham in het programma Tra’i Notisia van presentator Norwin Willem.

Overleg

Ook Vrolijk liet doorschemeren dat er in de afgelopen dagen al besprekingen hadden plaatsgevonden. “Op het moment dat je je steun onttrekt aan een bestuurscoalitie moet je natuurlijk ook wel nadenken over het vervolg. In dat kader kan ik wel stellen dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden met collega’s Abraham en Coffie”, aldus het voormalige MPB-raadslid.