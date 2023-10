Vacature Human Resources Manager

Wil jij werken in een team met gedreven en enthousiaste medewerkers op het prachtige Bonaire, Caribisch Nederland? Dan is Sapias Holding B.V. wellicht een werkplek voor jou. Onder Sapias Holding B.V. vallen diverse bedrijven waaronder Buddy Dive Resort, Belmar Oceanfront Apartments, Buddy Dive Watersports, Palmtrading en Bondigro Supermarkt.

Een groeiende ondernemende organisatie waarbij wij per direct op zoek zijn naar een:

Human Resources Manager

Als Human Resources Manager heb jij een belangrijke rol binnen de organisatie(200+ medewerkers). Geen dag is hetzelfde. Jij weet wat er binnen de organisatie speelt en hoe hier discreet mee om te gaan en te denken in oplossingen samen met de operationeel managers. Je krijgt in deze rol de kans om samen met het HR-team zelfstandig HR-zaken/projecten uit te voeren.

Tevens ben je als Human Resources Manager verantwoordelijk voor de werkzaamheden met betrekking tot personeelszaken, het waarborgen van de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, zorg dragen voor de uitvoering van het personeelsreglement, verantwoordelijk voor de aanvraag en verlening van benodigde werkvergunningen, begeleiden/ondersteunen van leidinggevende bij uitvoerende personeelszaken.

Functieomschrijving:

Zorg dragen voor het correct aanleveren van benodigde informatie ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie. Geven van toelichtingen hierop;

Zorgen voor de juiste personeels bezetting;

Ziekteverzuim bijhouden en aanmelden;

Verzorgen van werving, wervingscampagnes en selectie in daarbij bewaken van het vastgestelde personeelsbudget;

Zorgen voor de juiste communicatie met Directie Samenleving en Zorg over arbeidsaangelegenheden over nieuwe vacatures en de invulling hiervan;

Volgen/bewaken van de kwaliteit en ambities van medewerkers, onder andere aan de hand van functionerings- of beoordelingsgesprekken;

Zorgen dat de functieomschrijvingen up-to-date blijven en dat het, functiewaarderingssysteem en bijbehorende loonschalen nageleefd worden.

Wie zoeken wij?

Je hebt een afgerond hotelschool opleiding (HBO-werk- en -denkniveau.);

Je hebt ervaring in een soortgelijke HR baan;

Je bent communicatief sterk, secuur en flexibel;

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, waarbij Papiaments en Spaans een pré zijn.

Wat bieden wij?

Een goed salaris;

Zorgverzekering dekking;

Een uitdagende baan in een plezierige werksfeer en prachtige werkomgeving;

De mogelijkheid tot gratis (kennis te leren maken met) duiken & speciale tarieven bij twee sportscholen.



Een motivatiebrief met CV ontvangen wij graag via [email protected]