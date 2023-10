Big Live Nature Quiz-Kids op 2 november 2023

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) organiseert ook dit jaar weer de Big Live Nature Quiz voor kinderen. Het online-evenement vindt plaats op donderdag 02 november van 08.30 tot 09.15 uur. Basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten kunnen gratis deelnemen als team.

Het thema van dit jaar is ‘Marine’ met vragen afkomstig uit DCNA’s 3rd Edition BioNews magazine. Dit magazine is beschikbaar in gedrukte vorm voor alle scholen in het Engels, Nederlands, Papiamentu en Papiamento. Voorbereiden is niet verplicht, maar je kunt het magazine online vinden op www.BigLiveNatureQuiz.org. De quizvragen worden in 4 talen beschikbaar gesteld: Engels, Nederlands, Papiamentu en Papiamento. De hoofdprijs is een snorkeltrip voor 4 personen rond hun eiland, en er zijn ook andere lokale prijzen te winnen.

De Big Live Nature Quiz-Kids Edition is in het leven geroepen om leerlingen op een leuke en interactieve manier over de natuur te leren, om trots te zijn op de dieren en planten in het wild op de eilanden, natuurvriendelijke gewoontes te bevorderen, de projecten van de natuurparken te ondersteunen en om kinderen in het Nederlands Caribisch gebied met elkaar in contact te brengen.

Wil je meedoen? Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Leraren kunnen hun klas registreren op: www.BigLiveNatureQuiz.org