Politie Bonaire houdt weer diverse chauffeurs onder invloed aan

KRALENDIJK – Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben het afgelopen weekeind weer diverse chauffeurs aangehouden die met te veel drank op achter het stuur waren gekropen.

Op zaterdagavond werd de 21-jarige J.Y.J.S. aangehouden na meldingen over onverantwoordelijk rijgedrag. Een oplettende burger die het gedrag waarnam zette S. uit zijn auto en waarschuwde de politie. Die trof de chauffeur aan die sterk naar alcohol rook en andere verschijnselen vertoonde van dronkenschap.

Op zondag werd om 4 uur in de ochtend een 43-jarige man met initialen I.G.G. aangehouden na het veroorzaken van een aanrijding op de Kaya Avelino Cecilia, waarbij hij doorreed. Bij zijn aanhouding sprak de man met een dubbele tong en had hij bloeddoorlopen ogen. Daarnaast rook hij naar drank en kon niet fatsoenlijk lopen. Daarnaast bleek hij ook nog eens niet te beschikken over een geldig rijbewijs.

Gewaarschuwd

KPCN heeft al diverse keren gewaarschuwd strenger op te treden tegen chauffeurs die met te veel drank op achter het stuur kruipen. De laatste tijd wordt er bijna elk weekeinde minstens één chauffeur aangehouden. Het KPCN waarschuwt ook dat in ernstige gevallen chauffeurs strafrechtelijk worden vervolgd en ook een flinke gevangenisstraf tegemoet kunnen zien.