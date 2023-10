Pressiegroep heeft vruchtbaar gesprek met CAP over teruggaaf te veel betaalde luchthavenbelasting

KRALENDIJK – De pressiegroep Airport Tax Busters Bonaire (ATBB) heeft op donderdag een vruchtbare vergadering gehad met de luchthaven van Curaçao, als het gaat over de mogelijkheid voor inwoners van Bonaire te veel betaalde luchthavenbelasting terug te claimen.

Eerder vroeg de ATBB-aandacht voor het feit dat Curaçao Airport Partners (CAP) in feite onverplicht 63 dollar in rekening brengt bij passagiers uit Bonaire die overstappen op Curaçao, terwijl in feite op basis van de betreffende Landsverordening maar een transfer belasting van 15 dollar van toepassing zou zijn. Omdat in tickets van bijvoorbeeld Divi Divi en EZ Air reeds 30 dollar inbegrepen zit, betalen passagiers die via Curaçao naar het buitenland reizen nu per saldo 63 per persoon te veel voor elke vlucht.,

CAP heeft, onder ander naar aanleiding van de kritiek geuit door ATBB, nu een link gecreëerd op haar website, waarmee passagiers vanuit Bonaire het te veel betaalde bij CAP terug kunnen vorderen. Door het opsturen van ofwel een instapkaart ofwel een ticket, waaruit blijkt dat de passagier op dezelfde dag uit Bonaire is aangekomen en doorreist naar het buitenland -en omgekeerd- kan de passagier de door hem of haar betaalde 63 dollar terug claimen bij CAP. Bij opgaaf van een bankrekeningnummer, wordt het te veel betaalde bedrag daar na enige tijd op teruggestort.

5 jaar terug

De link en met name het functioneren daarvan, was voor ATBB-aanleiding het gesprek met CAP aan te gaan. Daarin kwam onder andere aan de orde hoe om te gaan met belasting die zo de afgelopen jaren te veel is betaald door passagiers uit Bonaire. CAP heeft hierbij aangegeven dat mensen in principe tot 5 jaar terug te veel betaalde belasting terug kunnen claimen.

Door ATBB werd hier tegenin gebracht dat veel passagiers niet meer zullen beschikken over tickets of instapkaarten voor reizen die reeds geruime tijd geleden werden gemaakt. Het claimen van de bedragen zonder overleggen van deze bescheiden leidt echter tot onoverkomelijke praktische problemen.

Het probleem is volgens de groep niet opgelost want het bedrag van 63 dollar zit automatisch in alle tickets verwerkt, maar nu is er tenminste de optie het bedrag terug te claimen.

Visitor Entry Taks Bonaire

Terwijl ATBB, een initiatief van Harald Linkels, Angelo Engelhart en Lisandro Cicilia, concrete vooruitgang ziet met CAP heeft de pressiegroep ook de strijd aangebonden met de onbedoelde consequenties van de Visitor Entry Tax op Bonaire, waarbij toeristen van buiten de Antilliaanse Eilanden en Aruba per keer dat zij Bonaire binnenkomen 75 dollar aan belasting moeten betalen. Dit terwijl het oorspronkelijke voorstel uitging van een eenmalige heffing van 50 dollar per jaar en niet per keer.

Hoewel gedeputeerde Jolinda Craane recent in reactie op kritiek van ATBB nog liet weten dat er ‘voortvarend werd gewerkt’ aan een herziening van de Visitor Entry Tax heeft het BC nog altijd niet laten weten wanneer de voorgestelde aanpassingen naar de Eilandsraad zullen worden gestuurd.

De link voor het terugclaimen van te veel betaalde belasting vindt u hier: https://curacao-airport.com/passenger-facility-charge/