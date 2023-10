Vacature Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij als ervaren behandelaar je steentje bijdragen aan de zorg voor? En vind jij het als allrounder leuk om generalistisch te werken? Dan zijn we op zoek naar jou.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (32 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bied je professionele, generalistische ondersteuning bij lichte tot ernstige klachten. Je gaat aan de slag binnen het FACT-team.

Dit doe je door:

De cliënt te informeren, adviseren en begeleiden over/bij procedures en regelingen aangaande de behandeling.

De zorg rondom de cliënt te coördineren i.s.m. collega’s

Triages van nieuwe aanmeldingen uit te voeren

Intakes uit te voeren, onder supervisie van een hoofdbehandelaar (psychiater of GZ-psycholoog)

Medeverantwoordelijk te zijn voor diagnostiek en het opstellen van behandelplannen.

Samen met de cliënt de behandeldoelen vast te stellen en op basis daarvan interventievoorstellen te doen.

Zelfstandig individuele behandelingen uit te voeren (met werkbegeleiding), incl. psycho-educatie gericht op klacht- en lastreductie, stabilisatie.

Deel te nemen aan groepsbehandelingen als co-therapeut

Crisissituaties het hoofd te bieden, in overleg met de hoofdbehandelaar

Verpleegtechnische handelingen te verrichten

Buiten kantoortijd te participeren in voorwachtdiensten van de crisisdienst

Zorg te dragen voor zorgvuldige verslaglegging en het op orde houden van het cliëntendossier (intakeverslagen, brieven aan verwijzers, enz.)

Deel te nemen aan het multidisciplinair overleg (MDO) en beleidsoverleg met als doel de zorg en behandeling van cliënten te verbeteren.

Algemene ontwikkelingen te signaleren t.a.v. de doelgroep en hierover te rapporteren naar betrokken instanties.

Samen te werken met andere disciplines, zowel in- als extern.

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over een relevante afgeronde verpleegkundige opleiding aangevuld met een post- HBO SPV-opleiding

Je bent in het bezit van een BIG-registratie.

Je beschikt over aantoonbare ervaring in en kennis van verslavingszorg en psychiatrie.

Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van steunend-structurerende behandelingen

Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Je hebt kennis van de methodieken ter herkenning van een crisis en het plegen van crisisinterventies.

Je spreekt Papiamentu en Nederlands óf wilt Papiamentu snel eigen maken. Het spreken van Spaans en/of Engels is een pré.

Je hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken en bewaakt je eigen grenzen.

Je kan goed samenwerken met andere disciplines.

Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 55 (min $ 3.545,- en max $ 5.041). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 20 oktober 2023 naar [email protected]. De binnengekomen sollicitaties worden gelijk in behandeling genomen.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met teamleider Signalda Domacassé (+599 7961021 of [email protected]

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Andere vacatures

Voor MHC zijn we met regelmaat op zoek naar meer enthousiaste, nieuwe collega’s! Kijk voor alle actuele vacatures op onze website: www.mentalhealthcaribbean.com/vacature

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.