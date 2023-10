Zaterdag is zonsverduistering zichtbaar op Bonaire 

KRALENDIJK – Komende zaterdag, 14 oktober, kunnen inwoners van Bonaire getuige zijn van een gedeeltelijke zonsverduistering. Het gaat om een zogenaamde annulaire zonsverduistering, waarbij vanuit Bonaire 60 procent van de zon door de maan wordt bedekt.

Een annulaire zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan tussen de aarde en de zon in beweegt, maar niet groot genoeg lijkt om de gehele zonneschijf te bedekken.

Dit gebeurt omdat de maan niet altijd op dezelfde afstand van de aarde staat en daardoor van grootte lijkt te veranderen in onze hemel. Tijdens een annulaire zonsverduistering is er een dunne ring, of ‘annulus’, van de zon zichtbaar rond de schaduw van de maan. Hierdoor wordt dit type verduistering ook wel een ‘ringvormige zonsverduistering’ genoemd. De laatste keer dat dit fenomeen op Bonaire werd waargenomen was in 1998.

Aanstaande zaterdag begint de zonsverduistering om 12:40 uur op Aruba en bereikt zijn hoogtepunt om 14:32 uur. Op dat moment zal ongeveer 60 procent van de zon bedekt zijn door de maan. Het fenomeen eindigt om 16:05 uur. In steden als Panama en Cali, Colombia, zal de volledige zonsverduistering zichtbaar zijn.

Hoewel de gedeeltelijke zonsverduistering een spectaculair zicht is, is het zeer gevaarlijk om er direct naar te kijken. Je wordt dringend geadviseerd om alleen door ISO-gecertificeerde zonnebrillen te kijken, speciaal ontworpen voor dergelijke evenementen.