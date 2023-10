Vacature Verpleegkundige of Ziekenverzorgende

Verpleegkundige of Ziekenverzorgende? Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in de zorg? Fundashon Mariadal op Bonaire heeft drie boeiende vacatures die perfect bij jou kunnen passen!

We zijn op zoek naar gemotiveerde zorgprofessionals om ons team te versterken.

Ziekenverzorgende Thuiszorg: Als Ziekenverzorgende in de thuiszorg speel jij een essentiële rol in het bevorderen van het welzijn van patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Klik hier voor meer informatie en solliciteer

Verpleegkundige verpleeghuis Kas di Kuido. In ons verpleeghuis Kas di Kuido verblijven ouderen met somatische of Psycho geriatrische problemen. Naast de verpleegtechnische handelingen en ondersteuning die je biedt bij ADL-activiteiten besteed je ook aandacht aan het psychische en sociale aspect. Klik hier voor meer informatie en solliciteer.

Verzorgend IG/Ziekenverzorgende in verpleeghuis Kas di Kuido: In ons verpleeghuis bieden we zorg en ondersteuning aan ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Als verzorgend IG/Ziekenverzorgende speel jij een belangrijke rol bij het bieden van persoonlijke zorg en het creëren van een veilige omgeving. Klik hier voor meer informatie en solliciteer.

Fundashon Mariadal biedt een professionele werkomgeving waarin jij kunt groeien en je vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

Solliciteer vandaag nog en sluit je aan bij ons team van om een verschil te maken in het leven van onze cliënten en patiënten!