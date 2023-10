RCN hijst regenboogvlag ter afsluiting van ‘Diversity week’

KRALENDIJK – Afgelopen week heeft de werkgroep Diversiteit & Inclusie een ‘Diversity week’ gehouden met als thema ‘Verschil verrijkt!’. Gedurende die week zijn er verschillende activiteiten geweest om diversiteit onder de aandacht te brengen, waarbij er stil werd gestaan bij onderlinge verschillen en wat ons juist verbindt.

“Ik vind het belangrijk dat de overheid, net als de bevolking op onze eilanden, uit verschillende mensen bestaat. Dus verschillend in afkomst, geslacht, geloof, leeftijd, identiteit, dat er ruimte is voor mensen met een beperking etc. En wat mij betreft, gaat diversiteit hand in hand met inclusie; niet alleen deelnemen, maar ook weten, deelnemen aan beslissingen. Verschillen leiden juist tot meer kracht”, zegt RCN-directeur Tim Muller.