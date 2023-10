Politie Bonaire houdt twee chauffeurs staande zonder rijbewijs tijdens nachtelijke controle

KRALENDIJK – Op woensdag 11 oktober, rond 03:00 uur in de ochtend zijn twee auto’s door een patrouille gestopt voor een routinecontrole op de Kaminda Lagun.

Tijdens de controle, vonden de agenten het verdacht dat er een minderjarig meisje met drie mannen in één van de voertuigen zat. Het meisje is uiteindelijk door de patrouille naar huis gebracht en haar moeder is gesproken. Uit nader onderzoek bleek dat geen van de inzittenden van beide auto’s een rijbewijs hadden. De auto’s moesten blijven staan op de plaats van aanhouden.