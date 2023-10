Vacature Rental Agent

All in car rental Bonaire is op zoek naar enthousiaste collega’s.

Ben jij klaar voor een avontuur in de autoverhuur? Bij All in car rental Bonaire hebben we plaats voor nieuwe collega’s, zowel fulltime als parttime.

Al 2 jaar lang bieden we met trots een diverse vloot auto’s aan op het prachtige Bonaire, en onze groei gaat door.

Je zult betrokken zijn bij essentiële taken, zoals het verwelkomen van klanten, het bezorgen en ophalen van auto’s op verschillende locaties (zoals airport, hotels en vakantiehuizen), en het bieden van service. Je houdt de planning op orde en bent het vriendelijke gezicht voor onze klanten. Ook behandel je administratieve taken zoals, reserveringen, telefoontjes en e-mails.

Wat vragen wij:

Rijbewijs B.

Beheersing van Nederlands en Engels.

Eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Proactief en oplossingsgericht.

Flexibiliteit in dag- en avonduren.

Wat krijg je van ons? Een aantrekkelijk salaris en mogelijkheden om te groeien binnen ons bedrijf. Interesse? Neem contact op voor meer informatie: +5997018484. Mail: [email protected]