Vacature Reclasseringswerker Sint Eustatius

Werk jij graag in een maatschappelijk relevante organisatie? Sta je open voor veranderende en snel wisselende omstandigheden? Wij zoeken een reclasseringswerker die consequent handelt, flexibel is en goed kan samenwerken. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan komen wij graag met je in contact.

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland is op zoek naar een reclasseringswerker (m/v) om het bestaande team te versterken. Het team is verdeeld over de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Gezocht worden enthousiaste, dynamische medewerkers, die bereid en in staat zijn hun werkzaamheden uit te oefenen in een boeiend werkveld. Ervaring als reclasseringswerker is een pré. De bereidheid en het vermogen zich in te leven in en aan te passen aan de leef-, woon- en werkomstandigheden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is een vereiste. De standplaats is Sint Eustatius, maar ook Saba hoort tot je werkgebied.

Organisatie

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een zelfstandige stichting die, objectief, professioneel en betrokken, een bijdrage levert aan veiligheid in de samenleving. Door het voorkomen van criminaliteit en terugdringen van recidive. We maken onderdeel uit van de justitiële keten. Dat houdt in dat we samenwerken met politie, rechterlijke macht, OM en JICN. Daarnaast werken we samen met diverse maatschappelijke- en zorgpartners waaronder MHC, Jeugdzorg, en de Openbare Lichamen van de BES eilanden. SRCN wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland.

Wat zijn je taken?

Begeleiden van en toezicht houden op personen, in een gedwongen kader, die met politie/ justitie in aanraking zijn gekomen.

Het op verzoek van het Openbaar Ministerie opstellen van vroeghulprapporten en het samenstellen van voorlichtingsrapporten.

Adviseren aan de minister van Veiligheid & Justitie m.b.t. o.a. elektronisch toezicht en voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden.

Het geven van (groeps)gedragsinterventies.

Bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het primaire proces.

Wat vragen wij?

Afgeronde HBO MWD, JD of SPH-opleiding aangevuld met kennis, ervaring en affiniteit ten aanzien het werken met de doelgroep, bij voorkeur in een justitieel kader.

Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie.

Beschikken over een goed inzicht in en sterk gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen op de BES-eilanden.

Beschikken over goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in het Engels, Nederlands en bij voorkeur eveneens in het Papiamentu en Spaans.

Beschikken over een grote mate van flexibiliteit, analytisch vermogen, stressbestendigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en het zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Beschikken over een rijbewijs.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling;

Een jaarcontract, en bij goed functioneren, een optie tot verlenging of een vaste aanstelling;

Een salaris van minimaal $ 3108,- en maximaal $ 4114,- bij een werkweek van 36 uur plus een zogenaamde bovenwindentoeslag van 12%;

Vakantiegeld en een 13e maand (beiden 8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $1.750,- bruto);

Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;

Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure & aanstellingsvereisten

Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Het is vereist om de Nederlandse nationaliteit te bezitten en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Stichting Reclassering Caribisch Nederland:

Naam en functie: Dhr. E. Sinke, Directeur.

Telefoonnummer: +599 7173288

Email: [email protected]



Solliciteren kan digitaal.

Graag ontvangen wij je curriculum vitae met motivatie uiterlijk 15 november 2023 via e-mail:

[email protected]