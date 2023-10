PIVA-platform voor burgerzaken Caribisch Nederland wordt KBC

KRALENDIJK – Het PIVA-platform, een initiatief dat zich al 25 jaar inzet voor kwaliteit in burgerzaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft zijn jubileum gemarkeerd met een ingrijpende aankondiging.

Vanaf 1 januari 2024 zal het platform een frisse start maken onder de naam “Koninkrijksplatform voor Caribische Burgerzaken (KCB)”. Wat begon in 1999 om de kwaliteit van de bevolkingsadministratie te waarborgen via samenwerking tussen de eilanden en Nederland, evolueert nu naar een focus op het verbeteren van de kwaliteit door samenwerking.

Belangrijk is dat de afdelingen burgerzaken van de zes Caribische eilanden in 2024 volwaardig lid zullen worden van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), wat een mijlpaal markeert voor het burgerzakenlandschap in het Koninkrijk. De recente platformbijeenkomst benadrukte de noodzaak van kennisdeling en samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in burgerzaken aan te pakken en verschillen tussen de eilanden te overbruggen.

Kennisuitwisseling

Het KCB streeft naar meer synergie en kennisuitwisseling, om de burgerzakensector te versterken ten behoeve van de burgers in het hele Koninkrijk.