Schade opgemerkt aan nieuwe Kaya Aruaco vóór officiële oplevering

KRALENDIJK – Voordat het nieuwe wegproject op de Kaya Aruaco, de weg van Hato naar Curoil (red.) officieel is opgeleverd, is er al schade geconstateerd. De verantwoordelijke partijen zijn op de hoogte gebracht en in samenwerking met de Directie Ruimte en Ontwikkeling en de aannemer wordt er nu onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Volgens manager Novile Bartholomeus van BWM Infrastructure moet het onderzoek uitwijzen of ondergrondse gaten of grotten de oorzaak zijn van de schade. Het onderzoek zal zo’n 2 weken duren.

Bewoners wordt gevraagd om de weg niet te betreden en waarschuwingsborden te respecteren, om zo verdere problemen te voorkomen.

Een nauwkeurige analyse van de schade zal bepalen welke stappen er genomen moeten worden voor het herstel. Na dit onderzoek zullen er verdere mededelingen gedaan worden over de vervolgstappen.