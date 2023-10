Roekeloze chauffeur aangehouden na reeks overtredingen en bijna-aanrijding agent

KRALENDIJK – Een roekeloze bestuurder heeft zaterdagmiddag de politie op Bonaire een intense achtervolging bezorgd. De man, 32 jaar oud, negeerde een stopteken en reed bijna een agent aan. Vermoedelijk was de bestuurder onder invloed van verdovende middelen.

Tijdens een patrouille zag de politie een auto die met hoge snelheid op de Kaya Korona reed. Door het roekeloos rijgedrag van de bestuurder, moest de patrouille uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder bleef rijden met hoge snelheid richting de Surnan di Rozendaal rotonde en vervolgens op de Kaya Nikiboko Noord.

De patrouille heeft het voertuig uit het oog verloren. Momenten later heeft de politie de auto met hoge snelheid gespot in de tegenovergestelde richting op de Kaya Kanari. De patrouille bevorderde de bestuurder om te stoppen door middel van zwaailichten terwijl een agent uit het politievoertuig stapte om de bestuurder met zijn rechterhand een stopteken te geven.

Achtervolging

De bestuurder verlaagde zijn snelheid niet en bleef doorrijden in de richting van de politieagent. De agent was genoodzaakt om aan de kant te springen om te voorkomen dat het voertuig hem aanreed. De verdachte reed door en de patrouille heeft hem nogmaals uit het oog verloren. De patrouille bleef zoeken naar het voertuig en heeft deze ter hoogte van de Kaya Falcon nogmaals aangetroffen. Hierbij zetten zij een achtervolging in.

Ter hoogte van Kaya Barí, heeft de verdachte iemand die langs de weg liep bijna aangereden en bleef doorrijden. Ter hoogte van Kaya Tambú heeft de verdachte een auto die langs de weg geparkeerd stond aangereden en bleef doorrijden. De patrouille heeft de verdachte eindelijk tot stilstand gebracht ter hoogte van Kaya Marimba. De 32-jarige man met initialen N.J.M.V. is aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie, aanslag op het leven van een ambtenaar in functie en voor de verschillende verkeersovertredingen gepleegd.

De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.