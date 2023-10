Politie Bonaire dreigt met afpakken fietsen overlast veroorzakende jongeren

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) dreigt de fiets af te pakken van jongeren die onder andere in het centrum van Kralendijk overlast veroorzaken door onverantwoordelijk rijden of het veroorzaken van overlast.

Aanleiding voor de dreiging van KPCN is een hoeveel klachten die de politie ontving over gedrag van jongeren tijdens de opening van de Regatta festival in Playa.

“De laatste tijd is de overlast door jongeren op de fiets in de binnenstad toegenomen. Overlast doordat ze onverantwoordelijk gedrag vertonen in het verkeer door het maken van onder andere wheelies, het fietsen in grote groepen midden op de weg, het fietsen zonder verlichting en het fietsen en kunstjes uithalen tussen een menigte zoals op zondag het geval was”, zegt de woordvoerder van KPCN.

KPCN zegt nu dat het gedrag van de jongeren streng zal worden aangepakt en dat indien nodig, passende maatregelen worden genomen. Omdat het meestal gaat om minderjarigen verzoekt KPCN aan de ouders van de betreffende jongeren met hun kinderen te praten over hun gedrag en de gevolgen hiervan. Bijvoorbeeld, dat het veroorzaken van schade aan derden (materieel en persoonlijk) strafbaar is en dat het financieel ook gevolgen heeft. Maar ook omdat de jongeren ook een gevaar voor zichzelf vormen.

“Verzorg je overlast met je fiets, dan wordt de fiets in bewaring genomen”, aldus de woordvoerder van KPCN op maandag.