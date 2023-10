Koen Verhoeven (14 jaar) snelste zwemmer Competition Swim to Klein Bonaire 2023

KRALENDIJK – Koen Verhoeven was de snelste zwemmer tijdens het competitiegedeelte van de Swim to Klein Bonaire dat afgelopen zondag plaats vond. Hij deed er 22 minuten en 07 seconden over om van Eden Beach naar Klein Bonaire en weer terug te zwemmen (1,8km).

Koen, lid van Bonaire Barracudas, deed mee in de leeftijdscategorie Jongens 12-17 jaar. Katarina Albada Jelgersma (Dames 18-39 jaar) was dit jaar de snelste vrouw met een tijd van 24,55!

In de categorie Heren 18-39 jaar ging de eerste prijs naar Max van Drongelen en bij Meisjes 12-17 jaar was -net als in 2022- Jules-Jolie Schwager de snelste. Bij de Heren en Dames 40 jaar en ouder verdedigden Pieter Zweers en Simone Sweers met succes hun titels van vorig jaar. In totaal deden 58 zwemmers mee aan de wedstrijd.

De prijzen werden beschikbaar gesteld door Woodwind Bonaire, Bagel & Bloom en Luciano Bonaire. Guardian Group Dutch Caribbean reikte aan iedere winnaar een trofee uit.

De wedstrijd vond plaats voorafgaand aan de recreatieve Swim en werd door de Aquatics Federation Bonaire, in samenwerking met Jong Bonaire, georganiseerd.