Jaarlijkse griepprik weer beschikbaar bij huisartsen Bonaire

KRALENDIJK – Vanaf 16 oktober 2023 is de jaarlijkse griepprik weer beschikbaar op het eiland. Mensen uit risicogroepen kunnen contact opnemen met hun huisarts om een afspraak te maken voor de gratis prik. Op zaterdag 28 oktober kan de prik tussen 9 uur in de ochtend en 12 uur in de middag zonder afspraak worden gehaald.

Volgens de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) lopen 60-plussers, mensen met een medische aandoening (zoals diabetes, een hart-, long- of nierziekte) of een verminderde weerstand lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen. Als iemand de griepprik krijgt, reageert het lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het kan zijn dat deze persoon toch griep krijgt. De griepprik zorgt er dan voor dat hij/zij minder ernstig ziek wordt en verkleint de kans op ernstige problemen, zoals een longontsteking of hartproblemen.

Voor een goede bescherming moet iemand de griepprik elk jaar opnieuw halen. Het beste is om dit te doen vóór de start van het griepseizoen, die meestal loopt van december tot maart. Het duurt daarna ongeveer twee weken voordat de griepprik werkt.

Griep verspreidt zich op dezelfde manier als COVID-19. “Hoest en nies daarom in de elleboog of in een wegwerpzakdoekje en was regelmatig de handen met water en zeep”, aldus Publiek Gezondheid. Opgemerkt wordt nog dat de griepprik alleen beschermt tegen het griepvirus. Personen die de griepprik hebben gehad, zijn daardoor niet beschermd tegen andere virussen, zoals het verkoudheidsvirus of het coronavirus.

Tussen 60 en 80 jaar

Ook dit jaar wordt, net als in Europees Nederland, de pneumokokken vaccinatie voor personen tussen 60 en 80 jaar aangeboden door de huisarts. De prik verkleint de kans dat je ernstig ziek wordt en bijvoorbeeld een longontsteking oploopt. De pneumokokken vaccinatie kan tegelijkertijd met de griepprik worden gehaald.

Mensen die interesse hebben in de griepprik en/of de pneumokokken prik, kunnen contact opnemen met hun huisarts. Het griepprik programma wordt georganiseerd door de Afdeling Publieke Gezondheid van het openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met de huisartsen.