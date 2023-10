GTST acteur Everon Jackson Hooi schittert achter de camera tijdens fotoshoot op Bonaire

KRALENDIJK – De afgelopen week verbleef Goede Tijden Slechte Tijden acteur Everon Jackson Hooi op Bonaire voor een fotoshoot van zijn eigen ondergoedmerk IAMTORO. Op de mooiste plekken van het eiland probeerde hij met zijn Nederlandse en Bonairiaanse modellen het perfecte plaatje vast te leggen. Deze uit de hand gelopen hobby zou zomaar eens het begin van een nieuwe carrière kunnen zijn voor de GTST-acteur.

Bonaire

Samen met een kleine crew en twee Nederlandse modellen reisde Everon vorige week af naar Bonaire, waar de twee uitverkoren lokale modellen zich bij de groep voegden. “We hebben drie dagen geschoten op de mooiste plekken van het eiland en keihard gewerkt. Maar wat was het heet! Als ik de beelden bekijk, word ik er wel heel gelukkig van. Ik heb nog veel te leren maar dit smaakt zeker naar meer.”

Magie

Voorafgaand aan de fotoshoot op Bonaire werden begin september twee mannen gecast tijdens een spectaculaire open casting op het Leidseplein in Amsterdam. Via een oproep op Instagram werden hier nog twee mannen van Bonaire aan toegevoegd. Deze groep van relatief onervaren modellen heeft het hart van Everon gestolen: “Het was een groot feest om met deze jongens te werken. We hebben ontzettend veel lol gehad en dat gaf magie aan de beelden.”

De campagne, ter ere van het vijfjarig jubileum van IAMTORO en inclusief Everon’s beelden, gaat eind oktober live. Consumenten die de nieuwe collectie aanschaffen kunnen kans maken op het winnen van een reis voor twee personen naar Bonaire. Behalve als decor voor de nieuwe collectie zal Bonaire ook zichtbaar zijn met logo en naam in de nieuwe campagne.