Youth Enterprise Program (YEP) met succes gelanceerd in Den Haag

DEN HAAG – Het Youth Enterprise Program (YEP), dat in februari al succesvol op Bonaire werd gelanceerd, heeft eind september zijn intrede gedaan in Den Haag. Dit initiatief van Stichting WeConnect en het openbaar lichaam Bonaire is opgezet door vier Caribische jongeren. Het doel: Bonairiaanse jongeren stimuleren en informeren over ondernemerschap en de mogelijkheden op hun eiland.

Het programma biedt verschillende workshops, zowel op Bonaire als in Nederland, waarin thema’s als financiële vaardigheden, doelstellingen en welvaart aan bod komen. Medeoprichter en Bonairiaan Paul David Romo wijst op het belang van een collectieve benadering van ondernemerschap, onder het motto ‘samenwerking boven competitie’.

De financiering van het YEP komt van het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Jolinda Craane ziet de waarde ervan in: “Met de groei van Bonaire is de expertise van jonge Bonairianen essentieel. We hopen dat YEP hen motiveert om betrokken te blijven.” Het programma zal blijven evolueren met meer workshops en een uitgebreidere website die ook vacatures en ondernemerstips gaat bevatten. Romo geeft aan dat de nadruk blijft liggen op het creëren van meer economische welvaart, waarin de jeugd een cruciale rol speelt.