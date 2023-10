Stichting Alton Paas zet zich al 11 jaar in voor mensen met dwarslaesies

WILLEMSTAD – De Fundashon Alton Paas vierde onlangs haar 11e jubileum, ter ere van een decennium toegewijde dienst aan het verbeteren van het leven van individuen met dwarslaesies en neurologische aandoeningen in Curaçao.

Sinds de oprichting in 2009 heeft de organisatie onvermoeibaar gepleit voor bewustwording en verbeterde kwaliteit van leven, met opmerkelijke successen in het helpen van mensen met een beperking om hun onafhankelijkheid te herwinnen via gespecialiseerde faciliteiten en aangepast vervoer.

Hun pleidooi heeft ook geleid tot een grotere inclusie en toegankelijkheid in de gemeenschap. Ter gelegenheid van hun jubileum ontvingen ze parlementaire erkenning, verwelkomden ze voormalige cliënten als blijk van waardering en uitten ze hun dankbaarheid aan talloze lokale en internationale partners.

2000 ritten per jaar

Fundashon Alton Paas blijft een aanzienlijke impact maken, met gemiddeld 2000 ritten per jaar en hulp aan 45 klanten per maand in hun trainingsfaciliteit, terwijl ze streven naar een toekomst vol mogelijkheden voor individuen met beperkingen in Curaçao.