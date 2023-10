Myangelica Gustowski gekroond tot Miss Teen Bonaire 2023

KRALENDIJK – Myangelica Gustowski werd afgelopen zondag 8 oktober 2023 gekroond tot Miss Teen Bonaire 2023 tijdens het slotevenement van de Miss Teen Bonaire-verkiezing van de Bonaire International Art & Talent Academy. Het evenement vond plaats in een volle zaal bij de Club Chinese Association Bonaire.

Het evenement omvatte presentaties in badkleding en avondkleding. De kandidaten hielden ook in het roze een toespraak over borstkanker, als eerbetoon aan de Breast Cancer Awareness Month in oktober.

Tegelijkertijd ontving winnares Gustowski ook de titel Miss Kultura, Miss Interaktiva, Miss Internet, Miss Empowerment, Miss Popular en werd ze 2e runner-up voor Miss Best Project.

De eerste finaliste was Khyshainy Celestina uit Noord Saliña, die de titel won voor Miss Choreography, Miss Pasarela, Miss Disiplina en was de 1e runner-up voor Miss Best Project.

De tweede finaliste, Anyibell Mercera uit Nikiboko, won de titel voor Miss Elegance, Miss Personality en Miss Best Project.

Natasha Depalm werd gekroond tot Miss Congeniality, Sienna Fenies werd Miss Dynamic en Miss Best Body, en Andrea Francisca werd Miss Best Smile en Miss Photogenic.