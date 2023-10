KNMI: Toenemende zeespiegelstijging bedreigt Bonaire

DE BILT (ANP) – Bonaire, een van de laaggelegen Caribische gebieden van Nederland, loopt aanzienlijk risico door de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering, zo blijkt uit de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Het instituut benadrukt dat dit risico niet alleen voor Bonaire geldt, maar ook voor Nederland, waar men vaker te maken zal krijgen met extremere temperaturen en zeespiegelstijging.

Volgens de nieuwste berekeningen van het KNMI stijgt de zeespiegel bij Bonaire momenteel met 3,7 millimeter per jaar. In een ongunstig scenario, waarbij de CO2-uitstoot blijft stijgen, kan de zeespiegel halverwege deze eeuw al 37 centimeter hoger zijn dan nu.

Tegen 2100 zou dit in het meest extreme scenario op kunnen lopen tot wel 3,40 meter, wat desastreuze gevolgen kan hebben voor het eiland. Zo heeft eerder onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam al eerder aangetoond dat ongeveer een kwart van Bonaire, inclusief hoofdstad Kralendijk, het risico loopt onder water te komen staan rond 2150.

Terugkerend naar de Nederlandse situatie, waarschuwt het KNMI dat de gevolgen van klimaatverandering wellicht groter zullen zijn dan eerder werd aangenomen. Nederland krijgt, afhankelijk van de mate van wereldwijde CO2-uitstoot, niet alleen te maken met een hogere zeespiegel, maar ook met een toename van het aantal hete dagen. In de scenario’s van het KNMI kan het aantal tropische dagen van gemiddeld vijf per jaar oplopen tot dertien per jaar in 2050.

Het instituut onderstreept dat het vooral de uitstoot van broeikasgassen is die bepaalt in welke mate Nederland en Bonaire worden beïnvloed door klimaatverandering. Ondanks enkele positieve tekenen dat de groei van wereldwijde CO2-uitstoot afneemt, waarschuwen onderzoekers voor de mogelijke gevolgen, zoals sneller smeltende ijskappen en een versnelde zeespiegelstijging.

In het kader van de nieuwe scenario’s is er ook speciale aandacht besteed aan Saba en Sint Eustatius. Hoewel de zeespiegelstijging bij deze eilanden iets minder is dan bij Bonaire, lopen zij een groter risico op orkanen van de zwaarste categorie.