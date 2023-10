Bestuurscollege betrekt burgers bij onderzoek ferrydienst tussen Bonaire en Curaçao

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) zegt in gesprek te zijn met potentiële aanbieders over de haalbaarheid en wenselijkheid van een veerboot tussen Bonaire en Curaçao. Burgers wordt nu gevraagd hun mening te delen om vervolgens de volgende stappen naar een aanbestedingsproject te starten.

De wens voor een ferry tussen de ABC-eilanden is niet nieuw en wordt door veel Bonairianen gevoeld, vooral omdat velen familie en vrienden hebben op de buureilanden. Het OLB heeft nu een uitgebreid onderzoek gestart waarbij aspecten als regelgeving, infrastructuur, logistiek en financiële haalbaarheid centraal staan. Eerdere projecten, waaronder die van de Flamingo Fast Ferry zijn of niet doorgegaan of mislukt.

Gedeputeerde Craane, verantwoordelijk voor economie, nodigt burgers uit om hun mening te delen over de potentiële ferrydienst. Dit kan via een online consultatie, maar burgers kunnen ook telefonisch worden benaderd of een vragenlijst op het kantoor invullen. Na afronding van dit onderzoek, beslist het OLB over de volgende stappen. Daaropvolgend kunnen geïnteresseerde bedrijven via een aanbestedingsproces hun plannen voor de ferrydienst indienen.