DCNA blij met aandacht Natuurminister Van der Wal

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance is blij met de aandacht van minister voor Natuur en Stickstof, Christianne van der Wal, die afgelopen week op bezoek was op het eiland.

“Ik ga naar Bonaire en Aruba om te zien hoe het met de natuur op de eilanden gaat en hoe men het natuurbeheer aanpakt. Ook voer ik gesprekken met betrokkenen over de voortgang en uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan voor Caribisch Nederland. De eerste stappen zijn gezet, maar ik kijk graag samen met betrokken partijen naar wat er beter en sneller kan”, zegt de minister op haar Linkedin pagina.

Bijpraten

DCNA directeur Arno Verhoeven is verheugd over de aandacht en interesse van de minister. “We kregen ruim de te tijd om haar bij te praten over de stand van zaken en wat we als netwerk inmiddels samen met het ministerie doen. Een flinke hoeveelheid activiteiten en milestones waar we trots op zijn”, zegt Verhoeven.