Aftrap voor nieuw adoptie-grootouder programma MBO Bonaire

KRALENDIJK- Op zaterdag is bij MBO Bonaire het startschot gegeven voor het programma Adoptie Grootouder 2023-2024.

In het kader van het programma ‘adopteren’ studenten Helpende Zorg & Welzijn en Medewerkers Sport & Recreatie een oudere, waarbij zij tijd en aandacht geven aan ouderen en ook leren met liefde en toewijding voor ouderen te zorgen. De activiteit wordt over het algemeen met enthousiasme ontvangen door de ‘geadopteerde’ ouderen.

“Onze studenten brengen zo in de praktijk wat ze tijdens hun studie leren. Hun taak is om met liefde en toewijding voor mensen te zorgen”, zegt Dietrich Winklaar. Hij is teamleider Dienstverlening bij MBO Bonaire.

Geweldig programma

Lisette Wolff, unit-directeur, zegt dat het gaat om een geweldig programma. “We zijn blij dat er nog meer mensen aanwezig zijn dan vorig jaar. Ik ben trots op deze groep studenten en iedereen die hier is.”