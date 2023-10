Verpleegkundige verpleegafdeling (Sentebibu)

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands-Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische-, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. In het primair proces is er sprake van zelfsturende teams. De medische zorg wordt gerealiseerd door medici via een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC (Jumelage), visiterende specialisten uit de regio en medici in eigen dienst. FM levert 80% van de behoefte aan medische zorg op Bonaire en heeft daarom een breed aanbod van medische specialismen.

Dit ga je doen

In de functie van Verpleegkundige A bied je verzorging, verpleging en begeleiding aan patiënten conform het zorgplan en plan je de dagelijkse zorg rondom de toegewezen patiënten in over het algemeen stabiele zorgsituaties.

Je verzorgt mondelinge en schriftelijke overdracht;

Je stelt het verpleegkundig plan op, registreert en voert patiëntgegevens in;

Je coördineert de zorgprocessen, fungeert als aanspreekpunt en verstrekt informatie aan patiënten/familieleden;

Je past de onderzoeksresultaten toe, maakt daarvan een zichtbaar rapport en ondersteunt bij het vormen van een correcte dossiervorming;

Je verstrekt medicatie, algemene verpleegkundige zorg en verpleegtechnische handelingen;

Je draagt zorg voor een veilige en prettige woon-werkomgeving;

Je neemt deel aan multidisciplinair casus- en werkoverleg;

Je stimuleert de zelfredzaamheid/-regie van de patiënt;

Je begeleidt en/of werkt andere collega’s in.

Dit neem je mee

Je hebt een relevante opleiding verpleegkundige op MBO-4 niveau of vergelijkbaar;

Je hebt kennis met verpleegtechnische handelingen;

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Ervaring binnen een zorginstelling is een pré;

Je staat sterk in je schoenen en hebt een groot incasseringsvermogen. Daarnaast ben je flexibel en besluitvaardig en behoud je goed het overzicht in complexe problematiek;

Je kan gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk informatie aan patiënten, hun familie en medewerkers verstrekken;

Je hebt ervaring met het analyseren en relateren van allerlei onderzoeksgegevens en vanuit daar besluiten en aanwijzingen te verwoorden;

Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Spaans. Papiaments is een pré;

Je bent representatief en kan systematisch en gestructureerd werken;

Je hebt gevoel voor het menselijk lichaam bij het observeren van de patiënten.

Dit bieden we je

De functie van Verpleegkundige is ingedeeld in Functiegroep 40 met een salaris van minimaal

$ 2.495,- en maximaal $ 3.375,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.



Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 20 oktober 2023 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/verpleegkundige-verpleegafdeling-sentebibu

Sollicitaties per mail worden niet in behandeling genomen.