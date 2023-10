Vacature Assistent Beheerder

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire zoekt jou! Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen.

Met ingang van 1 november 2023 zijn wij op zoek naar:

• Een assistent-beheerder (minimaal MBO-niveau) 40 uren per week.

Functie beschrijving:

Het verrichten van eenvoudige, routinematige reparaties aan gebouwen van Jong Bonaire, inventaris en het uitvoeren van algemene onderhouds- en tuintaken. Verleent ondersteuning bij het oplossen van storingen aan technische installaties.

Specifieke functiekenmerken:

Controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodatie en wijst zo nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;

Verleent ondersteuning bij openstelling en afsluiting tijdens verhuur, doordeweeks en weekend;

Coördineert werkzaamheden van schoonmaak/kantine medewerker en deur monitors;

Verleent ondersteuning bij de uitvoering van algemene, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (aan gebouwen en inventaris) volgens onderhoudsschema;

Ondersteunt diverse voorkomende functie-gerelateerde werkzaamheden, zoals ten aanzien van interne verhuizingen;

Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.

Wat wij zoeken:

Opleiding op MBO-niveau (techniek);

Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;

Kunnen samenwerken in teamverband;

Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;

Technisch inzicht;

Flexibele werktijden;

Verantwoordelijkheidsgevoel;

Affiniteit met onze doelgroep;

Is in bezit van rijbewijs B (rijbewijs D is een pre);

betrouwbaar;

Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden.

Uw sollicitatiebrief met CV en referenties richt u per e-mail aan Michel Nicolaas (general manager), met als onderwerp: sollicitatie beheerder. E-mailadres: [email protected]

Sluitingsdatum voor de vacature: 20 oktober 2023.