Deelnemers AGRI Business Academy Bonaire presenteren bedrijfsplan

KRALENDIJK- Afgelopen week presenteerden deelnemers aan de AGRI Business Academy op Bonaire hun bedrijfsplan aan een groep toehoorders.

In het publiek zaten onder meer gedeputeerde, Jolinda Craane, vertegenwoordigers van R&O en Economische Zaken, de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het Openbaar Lichaam Bonaire.

Samen met vertegenwoordigers van Qredits stelden de aanwezigen vragen aan de landbouwondernemers-in-spé. De presentaties vormden het laatste onderdeel van de cursus aan de AGRI Business Academy.

Stimulans

Middels de opleiding worden deelnemers gestimuleerd om na te denken over bedrijvigheid in de agrarische sector op het eiland en krijgen daarmee, in potentie, ook gelijk toegang tot bijbehorende financiering.

Hoewel ondernemen in de agrarische sector op het eiland veelal werd gezien als weinig aantrekkelijk, komt daar de afgelopen jaren langzaam een kentering in.