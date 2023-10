Bonaire Regatta vrijdagavond officieel geopend

KRALENDIJK—Vrijdagavond vond de opening van Regatta 2023 plaats met de botenparade en het ten gehore brengen van het Regatta-lied.

Daarna sprak Licetha (Liesje) Saragosa, voorzitter van de Stichting Aguaspeed Bonaire Windsurfers, de aanwezigen toe. Saragosa stond stil bij het feit dat het evenement inmiddels al vele jaren wordt gevierd in de maand oktober.

Saragosa bedankte de verschillende sponsoren die het evenement mogelijk maken en in het bijzonder de Don Andres, die dit jaar heeft gezorgd voor het vervoer van materiaal voor veel deelnemers van Curaçao naar Bonaire voor deelname aan het evenement.

Namens het Openbaar Lichaam sprak Timoteo Silberie de aanwezigen ook toe. “Ik roep iedereen op om samen te werken en ons best te doen om dit evenement groots te maken. Laten we van Regatta een hoogtepunt van activiteiten maken. Laten we het samen vieren, een prachtige en leuke Regatta”.

Net als elk jaar is Regatta dit jaar ook gewijd aan een persoon of organisatie. Dit jaar is het de beurt aan Jopi Soliano. Zijn zoon, Reagan Soliano, was aanwezig en bedankte voor de eer. “Het is een eer en een voorrecht om Regatta 2023 in naam van mijn vader te wijden. Hij kan er vandaag niet bij zijn, maar bedankt voor het wijden van Regatta aan mijn vader.”

Middels het geven van het startschot werd de Regatta 2023 officieel geopend.